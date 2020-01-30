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В Узбекистане определен порядок предоставления квартир мигрантам

pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200130/13346714/V-Uzbekistane-opredelen-poryadok-predostavleniya-kvartir-migrantam.html

В 2020 году нуждающимся в жилье жителям республики будут выделены 3 462 квартиры по всей стране.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок предоставления квартир трудовым мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

Квартиры предоставляются на основе льготного ипотечного кредита, процедура включает несколько этапов.

Трудовым мигрантам Узбекистана будут выдавать квартиры в кредит
Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
Трудовым мигрантам Узбекистана будут выдавать квартиры в кредит
Трудовым мигрантам, желающим получить жилье, нужно предоставить председателю комиссии по отбору претендентов анкету-заявление и документы о месте постоянного проживания. При рассмотрении документов (которое должно занимать до 15 рабочих дней) комиссия решает, какие заявители нуждаются в помощи, исходя из ряда социальных критериев, в их числе —  отсутствие у претендента жилья в собственности, проживание в одном доме с другой семьей, многодетность.

По результатам рассмотрения заявления и изучения жилищных условий комиссия решает предоставить мигранту письменную рекомендацию для получения жилья или отказывает в ней. Получившие рекомендацию заявители обращаются в инжиниринговую компанию для заключения первоначального договора.

В 2020 году выделение ипотечных кредитов трудовым мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, будет проходить на следующих условиях:

  • льготный период — один год;
  • постепенное повышение процентной ставки каждый год с фиксированных семи процентов до уровня ставки рефинансирования в течение первых пяти лет и в размере ставки рефинансирования впоследствии.
Теги:
жилье, Узбекистан, трудовые мигранты, квартира



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