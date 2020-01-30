В Узбекистане определен порядок предоставления квартир мигрантам

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок предоставления квартир трудовым мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".
Квартиры предоставляются на основе льготного ипотечного кредита, процедура включает несколько этапов.
По результатам рассмотрения заявления и изучения жилищных условий комиссия решает предоставить мигранту письменную рекомендацию для получения жилья или отказывает в ней. Получившие рекомендацию заявители обращаются в инжиниринговую компанию для заключения первоначального договора.
В 2020 году выделение ипотечных кредитов трудовым мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, будет проходить на следующих условиях:
- льготный период — один год;
- постепенное повышение процентной ставки каждый год с фиксированных семи процентов до уровня ставки рефинансирования в течение первых пяти лет и в размере ставки рефинансирования впоследствии.