В Ташкенте создадут новый университет - президент дал старт

Заведение будет представлять собой научно-образовательный кластер. Материально-техническая база и научный потенциал 4 институтов объединят, учреждение получит самое передовое оборудование.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Президент Узбекистана посетил научно-исследовательские институты на улице Олимлар в Ташкенте, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

Глава государства взял сферу геологии под особый контроль и создает новые основы для ее развития.

В настоящее время научно-исследовательской работой в данной области занимаются четыре учреждения при Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам – институты геологии и геофизики, гидрогеологии и инженерной геологии, минеральных ресурсов, геологии и разведки нефтегазовых месторождений.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев побеседовал с сотрудниками научно-исследовательских институтов, учеными и молодыми исследователями.

По инициативе главы государства планируется создать на базе этих институтов современный университет, который станет единым комплексом.

Сегодня Шавкат Мирзиёев заложил капсулу под строительство кампуса нового университета.

Данное заведение будет представлять собой научно-образовательный кластер. Материально-техническая база и научный потенциал 4 институтов объединят, учреждение получит самое передовое оборудование. Будут организованы образовательные программы совместно с Санкт-Петербургским горным университетом, другими престижными вузами и исследовательскими центрами мира.

И сегодня же глава государства посетил Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам, где провел встречу с учеными, молодыми исследователями, представителями производственной сферы и руководителями научно-исследовательских учреждений.

Начиная с текущего года организации в системе Академии наук финансируются напрямую из государственного бюджета.

На встрече Мирзиёев отметил, что материальная и моральная поддержка деятелей науки будет последовательно продолжена.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев на встрече с учеными, молодыми исследователями, представителями производственной сферы и руководителями научно-исследовательских учреждений.

"Теперь наши ученые, глубоко осознавая свою ответственность, своими исследованиями и практическими результатами от них должны вносить достойный вклад в развитие соответствующих сфер. Как от авторитетных академиков, так и от молодых людей, делающих первые шаги в науке, требуются высокая активность и реальная результативность", – сказал президент.