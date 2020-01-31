Военная делегация Пакистана посетила Академию Вооруженных Сил Узбекистана

В ходе экскурсии по Академии, гости ознакомились с процессом обучения курсантов, посетили музей Академии, с интересом осмотрели созданные для курсантов условия жизни и быта.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Академию Вооруженных Сил Республики Узбекистан посетила военная делегация Исламской Республики Пакистан во главе с генерал-майором Фидой Хусейном Маликом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе экскурсии по Академии, гости ознакомились с процессом обучения курсантов, посетили музей Академии, с интересом осмотрели созданные для курсантов условия жизни и быта.

Особый интерес гостей вызвал информационно-ресурсный центр академии и специализированный учебный класс Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Особый интерес гостей вызвал информационно-ресурсный центр академии и специализированный учебный класс Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан.

В ходе визита представителями военной делегации проведено семинарское занятие с участием профессорско-преподавательского состава АВС РУ на тему: "Информационная безопасность государств и Вооруженных Сил".

В рамках визита также обсуждены вопросы по укреплению тесного сотрудничества между двумя государствами как в военной, так и в других сферах.