Узбекистан приостановил авиасообщение с Китаем c 1 февраля

По последней информации, будут организованы чартерные рейсы для эвакуации граждан Узбекистана из Китая.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Узбекистан с 1 февраля приостановил авиасообщение с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.

"Узбекистан с 1 февраля временно приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Есть решение специальной правительственной комиссии", - говорится в сообщении.

По информации Минтранса, 29 января по поручению президента страны Шавката Мирзиёева была создана комиссия для изучения ситуации в стране и за рубежом в связи распространением нового типа коронавируса.

Узбекским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Китай >>

Также будут организованы чартерные рейсы для эвакуации граждан Узбекистана из Китая.

Ранее МИД Узбекистана рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Китай, а Госкомтуризма страны предложил туроператорам приостановить продажу туров в Китай.

Вспышка коронавируса объявлена чрезвычайной ситуацией мирового значения >>

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.-0-.