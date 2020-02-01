Туристка из Санкт-Петербурга подобрала на улице бездомного котенка, хотела увезти с собой. К сожалению, он не дожил до счастливого перелета. В память о погибшем животном она готова вернуться в древний узбекский город, где надеется найти и усыновить похожего котейку.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. В середине января в социальных сетях бухарцев появилась история, затронувшая сердца многих жителей древнего города Узбекистана.

Туристка из Санкт-Петербурга не смогла пройти мимо жалобно мяукающего на улице Бухары бездомного котенка. Она его приютила, отмыла, накормила, хотела подарить ему дом и счастливое беззаботное будущее. К сожалению, этому не суждено было случиться. Котенок не дожил до перелета… Sputnik Узбекистан удалось разыскать героиню.

О погибшем питомце она рассказывает с материнской нежностью, называя его не иначе как "мой ребенок". Свое же имя попросила не называть, ссылаясь на условия трудовой деятельности.

Как оказалось, эта трогательная встреча произошла в последний день уходящего 2019 года. В эти дни женщина впервые путешествовала по Узбекистану. В центре старой части Бухары она наткнулась на котенка, мимо которого пройти уже не смогла.

© Sputnik / Бухарское чудо: история женщины из Петербурга и ее узбекского котенка

"Он так жалобно мяукал… После обеда, взяв немного еды, я вернулась к нему. Он все проглотил и залез ко мне на колени. Я его погладила: маленький, худенький, кожа да косточки, вся шерсть спутанная, один глаз не открывается. Но так ласкается, урчит…", - вспоминает она.

Поинтересовавшись у прохожих и местных торговцев, она поняла, что животное, которому на вид было месяца два, здесь бросили нерадивые хозяева. Туристка приняла решение помочь бедняжке.

"Я понесла его в гостиницу. По дороге остановилась у пункта туристической полиции. Они позвонили ветеринару, он оказался поблизости. Подошел, осмотрел малыша, сказал, что девочка, но больше помочь не смог, ведь 31 декабря, вечер", - рассказывает героиня.

© Sputnik / Бухарское чудо: история женщины из Петербурга и ее узбекского котенка

Она предприняла ряд неудачных попыток найти ему новый дом и в итоге решила забрать его с собой. Отмыла, накормила, назвала Миракл, что переводится с английского как "Чудо".

"Ведь это было мое новогоднее чудо. Через день, уже в Самарканде, нашла ей ветеринара, потом еще одного в Ташкенте. Ветеринары в Узбекистане очень отзывчивые. Как и народ. Многие прониклись нашей историей, помогали. Но малышка оказалась больна. Каждый день уколы, лекарства. Она была просто чудесная, такая ласковая, умная, красивая, голосистая. К сожалению, мы не справились, и чуда не произошло", - говорит она.

Петербурженка до сих пор не может смириться с потерей, несмотря на то, что дома у нее уже есть кошка, которая, уверена хозяйка, стала бы ей старшей сестрой. Поэтому она твердо решила вернуться в древний узбекский город, чтобы найти в нем похожего питомца.

"Да, я серьезно готова прилететь, сделать необходимые прививки котенку, оформить все документы и увезти в Санкт-Петербург. Хочу именно из Бухары. Бездомного или из приюта, то есть того, кому действительно нужна помощь, и у кого шансов выжить, возможно, не так много", - говорит женщина.

Именно так она надеется почтить память ее маленького несостоявшегося новогоднего чуда.