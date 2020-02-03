Быть дочерью президента - не привилегия: Саида Мирзиёева поговорила с журналистами

По мнению Саиды, сейчас настало время объединения профессионалов своего дела, журналистов и блогеров, которые не понаслышке знают о проблемах в сферах масс-медиа.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева выступила на презентации Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа в статусе заместителя председателя Попечительского совета, сообщает Repost.uz.

По ее словам, короткая, но плодотворная деятельность в агенстве АИМК позволила достигнуть определенных результатов и построить крепкий фундамент института свободы слова, который является важнейшим элементом реализации курса реформ Шавката Мирзиёева.

"Наша цель – поддержать журналистов и блогеров, чтобы вы стали голосом для тех, у кого этого голоса нет. Ваш голос должен быть вашей миссией. Не теряйте смелости и никогда не останавливайтесь", - сказала Саида Мирзиёева.

По мнению Саиды, сейчас настало время объединения профессионалов своего дела, журналистов и блогеров, которые не понаслышке знают о проблемах в сферах масс-медиа.

"Мы верим в свободу слова, и мы верим в ее силу. Мы верим, что именно качественная журналистика необходима для жизнедеятельности демократического общества, в котором все люди равны и имеют право выбора вне зависимости о своей веры, расы, пола, национальности или социального положения", - говорится в сообщении.

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По ее словам, будучи общественным деятелем, она продолжит заниматься пропагандой культурного наследия страны, вопросами обеспечения гендерного равенства в Узбекистане и работой по защите лиц с ограниченными возможностями.

"Мы учимся на истории и ошибках прошлого, которые не должны нас останавливать. Могу сказать одно: быть дочерью президента – это не привилегия, это огромная ответственность и я это полностью осознаю", - заключила Саида.

Напомним, в конце января Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева покинули посты директора и заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций в связи с намерением работать в негосударственном секторе.

Комил Алламжонов возглавлял АИМК с 4 февраля 2019-го, Саида Мирзиёева работала замдиректора с апреля прошлого года.