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Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента

Узбекистан встречает чемпиона: Муроджон Ахмадалиев вернулся в Ташкент

Федерация бокса Узбекистна
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200203/13375862/Uzbekistan-vstrechaet-chempiona-Murodzhon-Akhmadaliev-vernulsya-v-Tashkent.html

Ахмадалиев стал первым узбекистанцем, получившим звание чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF. Награды вручал лично Арипов.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super Муроджон Ахмадалиев вернулся в Узбекистан, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Спортсмена встречали аплодисментами в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова.

  • Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Федерация бокса Узбекистана
  • Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Федерация бокса Узбекистна
  • Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Федерация бокса Узбекистана
  • Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Федерация бокса Узбекистана
  • Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Федерация бокса Узбекистна
  • Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Федерация бокса Узбекистана
  • Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента
    Федерация бокса Узбекистана
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Федерация бокса Узбекистана
Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента

После в Музее олимпийской славы состоялась церемония награждения боксера. На мероприятии присутствовали родители Ахмадалиева.

Награждение боксера Муроджона Ахмадалиева
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Награждение боксера Муроджона Ахмадалиева

Награждал узбекского чемпиона медалью лично премьер-министр республики Абдулла Арипов. Он поблагодарил родителей спортсмена за сына и отметил важность этой победы для всего Узбекистана.

Напомним, Ахмадалиеву удалось установить мировой рекорд, добившись двух чемпионских поясов всего за восемь профибоев.

Награждение боксера Муроджона Ахмадалиева
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Награждение боксера Муроджона Ахмадалиева

Премьер-министр также подчеркнул, что впереди - много работы, поскольку узбекские боксеры задали высокую плану для всего мира и теперь ее необходимо удержать.

"После триумфа наших боксеров в Рио, теперь все боксеры жаждут не просто выиграть Олимпиаду, а выиграть именно узбекских боксеров", - сказал Арипов.

Ахмадалиев от себя добавил, что рад быть примером для молодежи и пообещать продолжать радовать болельщиков и оправдывать их доверие. Однако спортсмен не спешит останавливаться на достигнутом. По его словам, осталось еще два пояса, которые он обязательно привезет в Узбекистан.

Помимо медали, узбекский боец получил в подарок автомобиль и ключи от трехкомнатной квартиры.

Машина, подаренная Шавкатом Мирзиёевым боксеру Муроджону Ахмадалиеву
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Машина, подаренная Шавкатом Мирзиёевым боксеру Муроджону Ахмадалиеву
Теги:
спорт, победа, Узбекистан, Бокс



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