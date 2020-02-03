Узбекистан встречает чемпиона: Муроджон Ахмадалиев вернулся в Ташкент

Ахмадалиев стал первым узбекистанцем, получившим звание чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF. Награды вручал лично Арипов.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super Муроджон Ахмадалиев вернулся в Узбекистан, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Спортсмена встречали аплодисментами в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова.



Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента Федерация бокса Узбекистана

Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента Федерация бокса Узбекистна

Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента Федерация бокса Узбекистана

Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента Федерация бокса Узбекистана

Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента Федерация бокса Узбекистна

Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента Федерация бокса Узбекистана

Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента Федерация бокса Узбекистана 1 / 7 Федерация бокса Узбекистана Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента

После в Музее олимпийской славы состоялась церемония награждения боксера. На мероприятии присутствовали родители Ахмадалиева.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Награждение боксера Муроджона Ахмадалиева

Награждал узбекского чемпиона медалью лично премьер-министр республики Абдулла Арипов. Он поблагодарил родителей спортсмена за сына и отметил важность этой победы для всего Узбекистана.

Напомним, Ахмадалиеву удалось установить мировой рекорд, добившись двух чемпионских поясов всего за восемь профибоев.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Награждение боксера Муроджона Ахмадалиева

Премьер-министр также подчеркнул, что впереди - много работы, поскольку узбекские боксеры задали высокую плану для всего мира и теперь ее необходимо удержать.

"После триумфа наших боксеров в Рио, теперь все боксеры жаждут не просто выиграть Олимпиаду, а выиграть именно узбекских боксеров", - сказал Арипов.

Ахмадалиев от себя добавил, что рад быть примером для молодежи и пообещать продолжать радовать болельщиков и оправдывать их доверие. Однако спортсмен не спешит останавливаться на достигнутом. По его словам, осталось еще два пояса, которые он обязательно привезет в Узбекистан.

Помимо медали, узбекский боец получил в подарок автомобиль и ключи от трехкомнатной квартиры.