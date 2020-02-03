Узбекистан встречает чемпиона: Муроджон Ахмадалиев вернулся в Ташкент

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super Муроджон Ахмадалиев вернулся в Узбекистан, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Спортсмена встречали аплодисментами в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова.
- Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту ТашкентаФедерация бокса Узбекистана
- Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту ТашкентаФедерация бокса Узбекистна
- Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту ТашкентаФедерация бокса Узбекистана
- Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту ТашкентаФедерация бокса Узбекистана
- Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту ТашкентаФедерация бокса Узбекистна
- Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту ТашкентаФедерация бокса Узбекистана
- Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту ТашкентаФедерация бокса Узбекистана
После в Музее олимпийской славы состоялась церемония награждения боксера. На мероприятии присутствовали родители Ахмадалиева.
Награждал узбекского чемпиона медалью лично премьер-министр республики Абдулла Арипов. Он поблагодарил родителей спортсмена за сына и отметил важность этой победы для всего Узбекистана.
Напомним, Ахмадалиеву удалось установить мировой рекорд, добившись двух чемпионских поясов всего за восемь профибоев.
Премьер-министр также подчеркнул, что впереди - много работы, поскольку узбекские боксеры задали высокую плану для всего мира и теперь ее необходимо удержать.
"После триумфа наших боксеров в Рио, теперь все боксеры жаждут не просто выиграть Олимпиаду, а выиграть именно узбекских боксеров", - сказал Арипов.
Ахмадалиев от себя добавил, что рад быть примером для молодежи и пообещать продолжать радовать болельщиков и оправдывать их доверие. Однако спортсмен не спешит останавливаться на достигнутом. По его словам, осталось еще два пояса, которые он обязательно привезет в Узбекистан.
Помимо медали, узбекский боец получил в подарок автомобиль и ключи от трехкомнатной квартиры.