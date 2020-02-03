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Беременная, архивное фото

СМИ: из-за беременности школьниц в Самарканде массово обследуют девочек

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200203/13376724/SMI-iz-za-beremennosti-shkolnits-v-Samarkande-massovo-obsleduyut-devochek.html

По словам управления, проводимые на местах медицинские осмотры являются плановым мероприятием и не имеют никакого отношения к беременным ученицам.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В узбекских соцсетях начинает распространяться информация о том, что после выявления беременности сразу трех учениц в Тайлакском районе Самаркандской области проходит массовое обследование школьниц, пишет "Новости Узбекистана".

В областном управлении здравоохранения не отрицали информацию о том, что в Тайлакском районе забеременели школьницы, но их количество не три, как указывают интернет-издания, а две.

По словам управления, проводимые на местах медицинские осмотры являются плановым мероприятием и не имеют никакого отношения к беременным школьницам.

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Как говорит руководитель пресс-службы облздрава Элдор Мухаммадиев, медицинский осмотр населения с целью выявления болезней и устранения их на ранней стадии проводится не только в Тайлякском районе, но и по всей области.

"Это ежегодные плановые углубленные медицинские осмотры, в которых принимают участие узкие специалисты: невропатолог, психиатр, нарколог, уролог, офтальмолог, акушер-гинеколог и др. В рамках медосмотра граждане проходят также лабораторные анализы, обследование на УЗИ, ЭКГ и рентген", - говорится в сообщении.

Напомним, еще лето стало известно, что в Узбекистане увеличились случаи беременности несовершеннолетних девушек: по всей республике только в первые 6 месяцев 2019-го было зафиксировано 46 случаев беременности несовершеннолетних девушек.

Стоит отметить, что за аналогический период прошлого года было зафиксировано 32 случая беременности.

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Самая большая статистика - в Ташкентской области - 10 случае, в Ферганской области — 5, в Бухарской области — 3 и в Самаркандской области — 2 случая.

Тем не менее, согласно данным международного рейтинга Save The Children, качество жизни детей в Узбекистане улучшилось, обогнав в рейтинге Таджикистан (90-е место) и Кыргызстан (94-е место).

Теги:
дети, роды, беременность, несовершеннолетние, девушки, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



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