19:44 03 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (54)
126 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1336/79/13367916.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200203/13378190/Iz-Rossii-budut-deportirovat-zarazhennykh-koronavirusom-inostrantsev.html

По всему миру заболело уже около 17 тысяч человек. Умерли более 360 пациентов. Китайские ученые утверждают, что эпидемия достигнет своего пика к середине февраля, после чего пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Зараженных новым коронавирусом иностранцев будут депортировать из России, заявил глава правительства страны Михаил Мишустин на оперативном совещании. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр напомнил, что подписал национальный план по предупреждению "завоза и распространения" коронавируса 2019-nCoV в РФ, сам вирус внесен в список особо опасных заболеваний. 

© Sputnik / Анна Раткогло
МИД Китая призвал не нагнетать панику из-за нового коронавируса
План также предусматривает подготовку документов на ввоз незарегистрированных лекарств.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Инфекция передается воздушно-капельным путем, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам. Латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней.

По последним данным, заразилось около 17 тысяч человек. Умерли более 360 пациентов.

Самая сложная ситуация в КНР, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Китайские ученые утверждают, что эпидемия достигнет своего пика к середине февраля, после чего пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (54)
Теги:
иностранные граждане, иностранцы, депортация, Эпидемия, здоровье, Китай, Россия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Мишустин в Алматы рассказал о билетах в музеи и пенсиях для граждан ЕАЭС
"Интересы миллионов людей": Мишустин о пенсиях для граждан ЕАЭС — видео
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться