Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев

По всему миру заболело уже около 17 тысяч человек. Умерли более 360 пациентов. Китайские ученые утверждают, что эпидемия достигнет своего пика к середине февраля, после чего пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Зараженных новым коронавирусом иностранцев будут депортировать из России, заявил глава правительства страны Михаил Мишустин на оперативном совещании. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр напомнил, что подписал национальный план по предупреждению "завоза и распространения" коронавируса 2019-nCoV в РФ, сам вирус внесен в список особо опасных заболеваний.

План также предусматривает подготовку документов на ввоз незарегистрированных лекарств.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Инфекция передается воздушно-капельным путем, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам. Латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней.

По последним данным, заразилось около 17 тысяч человек. Умерли более 360 пациентов.

Самая сложная ситуация в КНР, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Китайские ученые утверждают, что эпидемия достигнет своего пика к середине февраля, после чего пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.