Роспотребнадзор в Югре не подтвердил подозрения на коронавирус у местных вахтовиков

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Нижневартовске "с подозрением на коронавирус" госпитализированы трое граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Информация СМИ о подозрении на коронавирус у вахтовиков в Ханты-Мансийском автономном округе, предположительно, летевших в одном самолете с заболевшей студенткой из Тюмени, не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее интернет-издание Ura.ru сообщило, что в Нижневартовске "с подозрением на коронавирус" госпитализированы трое граждан Узбекистана. По сведениям СМИ, они якобы летели на одном самолете со студенткой из Тюмени, у которой ранее обнаружили коронавирус.

"Информация не соответствует действительности. Подозрений там нет, люди здоровы, но они были в контакте с заболевшим... Их обследовали", — сказал представитель ведомства.

По его словам, речь идет о вахтовиках, которые трудятся в Югре на месторождении. Поскольку установить медицинское наблюдение на нефтегазовом промысле за ними невозможно, специалисты просто взяли их под контроль.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Инфекция передается воздушно-капельным путем, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам. Латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней.

По последним данным, заразилось около 17 тысяч человек. Умерли более 360 пациентов. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевание протекает в легкой форме. В понедельник в областном департаменте здравоохранения отметили, что девушка чувствует себя хорошо и продолжает лечение.

В Узбекистане случаев завоза из КНР или других стран вируса 2019-nCoV не зафиксировано. Власти страны приостановили авиасообщение с Китаем.