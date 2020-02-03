Роспотребнадзор в Югре не подтвердил подозрения на коронавирус у местных вахтовиков

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Информация СМИ о подозрении на коронавирус у вахтовиков в Ханты-Мансийском автономном округе, предположительно, летевших в одном самолете с заболевшей студенткой из Тюмени, не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее интернет-издание Ura.ru сообщило, что в Нижневартовске "с подозрением на коронавирус" госпитализированы трое граждан Узбекистана. По сведениям СМИ, они якобы летели на одном самолете со студенткой из Тюмени, у которой ранее обнаружили коронавирус.
"Информация не соответствует действительности. Подозрений там нет, люди здоровы, но они были в контакте с заболевшим... Их обследовали", — сказал представитель ведомства.
По его словам, речь идет о вахтовиках, которые трудятся в Югре на месторождении. Поскольку установить медицинское наблюдение на нефтегазовом промысле за ними невозможно, специалисты просто взяли их под контроль.
По последним данным, заразилось около 17 тысяч человек. Умерли более 360 пациентов. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевание протекает в легкой форме. В понедельник в областном департаменте здравоохранения отметили, что девушка чувствует себя хорошо и продолжает лечение.
В Узбекистане случаев завоза из КНР или других стран вируса 2019-nCoV не зафиксировано. Власти страны приостановили авиасообщение с Китаем.