Узбекистанцев предупредили о ложных объявлениях про электросчетчики

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана предупредило граждан о появлении в соцсетях ложных объявлений про счетчики и расчет потребления электроэнергии.
В министерстве призвали граждан не обращать внимания на это и другие подобные заявления, которые опубликованы не на официальных интернет-ресурсах Минэнерго.
"Если вы сталкиваетесь с подобными сообщениями и объявлениями, имеющими отношение к пользованию электроэнергией, обязательно уточняйте их содержание в вашем РЭС или по телефонам 71 202 50 55 и 11 54", — говорится в публикации.
Кроме того, узбекистанцам напомнили, что закупка, установка, регистрация, периодические государственные испытания и опломбирование электросчетчиков для внутренних потребителей проводятся в стране бесплатно.
Это предусмотрено постановлением Кабмина республики от 12 января 2018 года №22 "О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом".