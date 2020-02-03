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Замена старых электросчетчиков в жилых домах

Узбекистанцев предупредили о ложных объявлениях про электросчетчики

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200203/13380600/Uzbekistantsev-predupredili-o-lozhnykh-obyavleniyakh-pro-schetchiki.html

Граждан призвали не обращать внимания на заявления, которые опубликованы не на официальных интернет-ресурсах Минэнерго.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана предупредило граждан о появлении в соцсетях ложных объявлений про счетчики и расчет потребления электроэнергии.

Газовый электронный счетчик
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Стало известно, с какой периодичностью будут проверять счетчики
По данным Минэнерго, в этих объявлениях говорится следующее (приводим текст без изменений): "С 01.02.2020 года те квартиры, в которых установлены электросчетчики с просроченным сроком годности государственной поверки, будут рассчитываться по нормативам".

В министерстве призвали граждан не обращать внимания на это и другие подобные заявления, которые опубликованы не на официальных интернет-ресурсах Минэнерго.

"Если вы сталкиваетесь с подобными сообщениями и объявлениями, имеющими отношение к пользованию электроэнергией, обязательно уточняйте их содержание в вашем РЭС или по телефонам 71 202 50 55 и 11 54", — говорится в публикации.

Кроме того, узбекистанцам напомнили, что закупка, установка, регистрация, периодические государственные испытания и опломбирование электросчетчиков для внутренних потребителей проводятся в стране бесплатно.

Это предусмотрено постановлением Кабмина республики от 12 января 2018 года №22 "О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом".

Теги:
Министерство энергетики, электроэнергия, электричество, счетчики



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