Узбекистанцев госпитализировали из аэропорта с подозрением на коронавирус

Анализы соотечественников направлены в медицинские учреждения Тюмени и Новосибирска, где после тщательного изучения будут даны медицинские заключения.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге (Россия) 3 февраля подтвердило сообщение СМИ о госпитализации троих граждан Узбекистана с подозрением на коронавирус в Нижневартовске, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Вместе с ними госпитализированы все пассажиры авиарейса Новосибирск-Тюмень после обнаружения коронавируса у гражданки КНР, которая летела тем же рейсом.

Генконсульство установило контакт с медицинским учреждением, куда госпитализированы соотечественники. По данным медиков, узбекские граждане сейчас находятся в удовлетворительным состоянии и нет симптомов, подтверждающих наличие у них коронавируса.

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Их анализы направлены в медицинские учреждения Тюмени и Новосибирска, где после тщательного изучения будут даны медицинские заключения.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Уральского федерального округа России (Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство страны в Екатеринбурге по телефонам: +7 343 276 31 66, +7 343 272 31 33.