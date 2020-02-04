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монтажная комната телевизионного комплекса

Все по плану: стало известно почему прервался эфир всех телеканалов

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200204/13384747/Vse-po-planu-stalo-izvestno-pochemu-prervalsya-efir-vsekh-telekanalov.html

Госинспекция "Узкомназорат" информировала о плановом отключении вещания 3 февраля 2020 года на своем официальном сайте, на странице в социальной сети и на официальном канале мессенджера Telegram.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В социальных сетях и новостных изданиях распространилась новость о том, что в ночь на 4 февраля 2020 года произошел крупный сбой в работе Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Линии электропередач.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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В связи с этим все государственные телеканалы внезапно прекратили эфир.

Госинспекция "Узкомназорат" сообщает, что согласно поступившему письму от "Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения", проведены утвержденные плановые профилактические работы на оборудовании Центра и в период 01.00 до 06.00 4 февраля 2020 года вещание цифровых государственных и негосударственных телеканалов временно остановлено.

Госинспекция "Узкомназорат" информировала о плановом отключении вещания 3 февраля 2020 года на своем официальном сайте, на странице в социальной сети и на официальном канале мессенджера Telegram.

В этой связи пресс-служба Госинспекции "Узкомназорат" призывает журналистов и блогеров тщательно изучить ситуацию, прежде чем делать выводы.

 

Теги:
Узбекистан, эфир, телевидение



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