Все по плану: стало известно почему прервался эфир всех телеканалов

Госинспекция "Узкомназорат" информировала о плановом отключении вещания 3 февраля 2020 года на своем официальном сайте, на странице в социальной сети и на официальном канале мессенджера Telegram.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В социальных сетях и новостных изданиях распространилась новость о том, что в ночь на 4 февраля 2020 года произошел крупный сбой в работе Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

В связи с этим все государственные телеканалы внезапно прекратили эфир.

Госинспекция "Узкомназорат" сообщает, что согласно поступившему письму от "Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения", проведены утвержденные плановые профилактические работы на оборудовании Центра и в период 01.00 до 06.00 4 февраля 2020 года вещание цифровых государственных и негосударственных телеканалов временно остановлено.

Госинспекция "Узкомназорат" информировала о плановом отключении вещания 3 февраля 2020 года на своем официальном сайте, на странице в социальной сети и на официальном канале мессенджера Telegram.

В этой связи пресс-служба Госинспекции "Узкомназорат" призывает журналистов и блогеров тщательно изучить ситуацию, прежде чем делать выводы.