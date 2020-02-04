В Узбекистане интерес школьников к сфере информационных технологий растет

Учащимся была предоставлена ​​подробная информация о задачах, стоящих перед системой, приоритетных направлениях развития сетей телекоммуникаций и работе по предоставлению населению самых современных и быстрых услуг.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также филиала Uzmobile АК "Узбектелеком" встретились со школьниками и провели мастер-классы в школе №90 Чиланзарского района, информирует MITC.

На встрече особое внимание уделено вопросам поддержки молодежи и инициативы.

"Сначала учащимся была предоставлена ​​подробная информация о задачах, стоящих перед системой, приоритетных направлениях развития сетей телекоммуникаций и работе по предоставлению населению самых современных и быстрых услуг", - говорится в сообщении.

Одаренным молодым людям со знанием телекоммуникационных систем вручены специальные подарки.

Также были изучены инициативы по поддержке молодежи, которые выдвинуты президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 27 декабря 2019 года на встрече с молодежью во время посещения школы имени Мухаммада ал-Хоразмий.

Напомним, в прошлом году ташкентские студенты разработали уникальную систему искусственного видения C-Vision.

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Авторы такого проекта - студенты четвертого курса Абдуллах Аскаров, Шахобиддин Урманов, Сардор Иброхимов, Бедилбек Хамидов, Эльдор Абдухамидов и Шерзод Ниязов. Все это они создавали под руководством профессора Фрэнсиса Тай Но.

Программа определяет направление взгляда человека, распознает его эмоции. Сервис фиксирует уровень восприятия или невосприятия слушателем буквально каждой секунды лекции.