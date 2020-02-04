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Информационное табло в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО.

Трудоспособным иностранцам могут упростить получение гражданства РФ

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200204/13387762/Trudosposobnym-inostrantsam-mogut-uprostit-poluchenie-grazhdanstva-RF.html

Во вторник Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который исключает нетрудоспособность из числа условий для получения российского гражданства в упрощенном порядке.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Около 50 тысяч иностранцев смогут дополнительно воспользоваться упрощенным порядком получения российского гражданства, если будут приняты изменения к закону "О гражданстве РФ". Об этом заявил замглавы Министерства внутренних дел РФ Игорь Зубов на заседании в Государственной думе.

Очередь, архивное фото
© Sputnik / Алексей Куденко
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Пока иностранец вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, если он нетрудоспособен и имеет дееспособных сына или дочь — граждан старше 18 лет.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает нетрудоспособность из числа условий для получения российского гражданства в упрощенном порядке. Изменения предлагается внести в статьи 14 и 27 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".

"Мы снимаем требование — "только недееспособные", наоборот принимаем всех, и открываем тем самым дорогу для трудовых ресурсов… В случае принятия закона это может быть порядка 50 тысяч (смогут воспользоваться новым порядком упрощенного получения гражданства). Пусть это не сотни тысяч, не миллионы, но 50 тысяч — это нормальная цифра", — пояснил Зубов. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, упрощенным порядком чаще всего пользуются граждане СНГ.

При этом замглавы МВД отметил, что России "достаточно избирательно подходит к вопросам гражданства".

Теги:
СНГ, гражданство, Россия



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