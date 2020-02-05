По информации компании, указанные на фотографиях трещины имеют не силовой характер, а появляются в процессе монтажных работ и устраняются в ходе отделочных работ.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В узбекских социальных сетях и мессенджерах обеспокоенная общественность публикует и распространяет посты с фотографиями строительных площадок надземной Сергелийской ветки столичного метрополитена, опасаясь по поводу надежности.

В "Узбекистон темир йуллари" ответили на все вопросы и выразили искреннюю признательность за небезразличие и проявление гражданской позиции.

Узбекистон темир йуллари Узбекистанцы усомнились в надежности Сергелийской ветки метро

В компании уверили, что каждый объект, задействованный на территории Республики Узбекистан, имеет многоступенчатую и очень эффективную систему государственного, ведомственного, авторского и общественного надзора за качеством строительства.

"Основные замечания по фотоматериалам – это не плотное прилегание конструкций и образование сколов при этом. Не плотное прилегание ограждающих балок на горизонтальную поверхность торца ригеля происходит в местах перелома продольного профиля, обусловленного рельефом местности. Ригеля устанавливаются горизонтально, и они имеют отличительные (разные) отметки по высоте, балки не могут опираться горизонтально по всей плоскости из-за разности отметок, в связи с чем на одной опоре может образоваться просвет, а на другой опоре может образоваться скол торца угловой части ригеля", - говорится в сообщении.

По информации компании, данный факт не влияет на несущую способность, устойчивость данных конструкций.

"В дальнейшем просвет ликвидируется инъектированием, а сколы заделываются полимер-цементным раствором, что и было выполнено на сегодняшний день. Указанные на фотографиях трещины имеют не силовой характер, а появляются в процессе монтажных работ, и естественно, устраняются в ходе отделочных работ", - добавили в "Узбекистон темир йуллари".

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Напомним, общая протяженность Сергелийской линии метро составит 7,1 километра. Строительство объекта обойдется республике в 82,6 миллиона долларов, в том числе за счет средств госбюджета — 47,5 миллиона долларов и кредита Фонда реконструкции и развития — 35,1 миллиона долларов

В частности, 27,9 миллиона долларов потратят на покупку подвижных составов, 48,2 миллиона долларов — на строительно-монтажные работы, финансовые издержки оценены в 2,1 миллиона долларов, прочие расходы — 4,3 миллиона долларов.