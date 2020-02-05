Новых сенаторов обучат азам работы верхней палаты парламента

В школе сенаторов слушатели научатся взаимодействовать с местными кенгашами, оказывать практическое и методическое содействие деятельности последних. Кроме того, изучат основные направления внешней политики Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Начала работу "Школа сенаторов", которая организована в целях системной организации обучения членов Сената, говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента.

В рамках первого дня обучения, на котором выступил с лекцией первый зампредседателя Сената Садык Сафаев, прошло обсуждение сути и значения реформ, направленных на усиление роли парламента в углублении демократических реформ и модернизации страны, а также правовых основах и приоритетных направлениях парламентской деятельности.

В образовательной программе "Школы сенаторов" для недавно избранных сенаторов предусмотрено проведение учебных занятий по следующим темам:

- значение стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и роль парламента в ее реализации;

- усиление взаимодействия Сената с местными кенгашами, оказание практического и методического содействия их деятельности, основные направления внешней политики Узбекистана;

- роль парламента и межпарламентских отношений во внешней политике;

- роль Сената в формировании и принятии государственного бюджета, контроле его исполнения, основные критерии новой Налоговой концепции, ее значение в развитии экономики страны и т. д.