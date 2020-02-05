14:09 05 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Батарея

Несколько кварталов Юнусабадского района снова остались без тепла

© CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Общество
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1268/26/12682616.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200205/13392430/Neskolko-kvartalov-Yunusabadskogo-rayona-snova-ostalis-bez-tepla.html

В настоящее время проводятся действия, направленные на устранение аварии, работает специальная техника.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Сегодня, 5 февраля, произошла авария на магистральной сети теплоснабжения в Юнусабадском районе, информирует хокимият Ташкента.

"Жители 2, 3 ,4, 11, 13, 14, 17 кварталов временно останутся без отопления. Также отопление отключено на проспекте Амира Темура и улице Истиклол", - говорится в сообщении.

Также известно, что в настоящее время проводятся действия, направленные на устранение аварии, работает спецтехника.

В Юнусабадском районе несколько кварталов остались без отопления >>

Напомним, 23 января несколько кварталов Юнусабадского района уже оставались без тепла: возникла неисправность в трубах теплоснабжения на улицах Уч кахрамон и Юнус ота Юнусабадского района.

Теги:
отопление, Юнусабадский район, Юнусабад, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Криштиану Роналду
Криштиану невероятный: легенде мирового футбола - 35 лет
TRUMP SNUBS PELOSI: President IGNORES Nancy's motion to shake hands
Страсти в Конгрессе: Трамп отказался пожать руку Пелоси, та не осталась в долгу
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться