Несколько кварталов Юнусабадского района снова остались без тепла

В настоящее время проводятся действия, направленные на устранение аварии, работает специальная техника.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Сегодня, 5 февраля, произошла авария на магистральной сети теплоснабжения в Юнусабадском районе, информирует хокимият Ташкента.

"Жители 2, 3 ,4, 11, 13, 14, 17 кварталов временно останутся без отопления. Также отопление отключено на проспекте Амира Темура и улице Истиклол", - говорится в сообщении.

Также известно, что в настоящее время проводятся действия, направленные на устранение аварии, работает спецтехника.

В Юнусабадском районе несколько кварталов остались без отопления >>

Напомним, 23 января несколько кварталов Юнусабадского района уже оставались без тепла: возникла неисправность в трубах теплоснабжения на улицах Уч кахрамон и Юнус ота Юнусабадского района.