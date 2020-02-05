Спорт в народ! В Ташкенте откроют Международную академию фехтования

Цель создания академии - поднять отечественное фехтование на тот же уровень, что и бокс, дзюдо, тяжелая атлетика и спортивная борьба, которые сегодня лидируют в узбекистанском спорте.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Ташкенте откроется Международная академия фехтования, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).

Отмечается, что академия будет готовить не только спортсменов, но и высококвалифицированных тренеров и судей.

Решение было принято по итогам переговоров между главой НОК Рустамом Шаабдурахмановым и членами исполкома Международной федерации фехтования Азе Эрикой, Новаком Перовичем и Виталием Логвиным.

НОК Узбекистана Члены исполкома Международной федерации фехтования Азе Эрика, Новак Перович и Виталий Логвин в Ташкенте на встрече с главой НОК Рустамом Шаабдурахмановым

"Я не первый раз посещаю Узбекистан. До этого я был в Ташкенте в 2015 году, во время чемпионата мира среди кадетов и молодежи по фехтованию. Могу сказать, что в то время это первенство мира было организовано на высшем уровне и стало одним из лучших", — отметил Новак Перович.

НОК Узбекистана Новак Перович

Он добавил, что Узбекистан — страна больших возможностей, и пообещал от лица Международной федерации фехтования сделать все, чтобы поспособствовать развитию фехтования в республике.

Новая академия откроется на базе Государственного университета физической культуры и спорта в столичном центре фехтования.