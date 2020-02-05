Спорт в народ! В Ташкенте откроют Международную академию фехтования

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Ташкенте откроется Международная академия фехтования, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
Отмечается, что академия будет готовить не только спортсменов, но и высококвалифицированных тренеров и судей.
Решение было принято по итогам переговоров между главой НОК Рустамом Шаабдурахмановым и членами исполкома Международной федерации фехтования Азе Эрикой, Новаком Перовичем и Виталием Логвиным.
"Я не первый раз посещаю Узбекистан. До этого я был в Ташкенте в 2015 году, во время чемпионата мира среди кадетов и молодежи по фехтованию. Могу сказать, что в то время это первенство мира было организовано на высшем уровне и стало одним из лучших", — отметил Новак Перович.
Он добавил, что Узбекистан — страна больших возможностей, и пообещал от лица Международной федерации фехтования сделать все, чтобы поспособствовать развитию фехтования в республике.
Новая академия откроется на базе Государственного университета физической культуры и спорта в столичном центре фехтования.