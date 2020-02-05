Узбекистан эвакуировал оставшегося в Ухане казахстанца

Мама казахстанского студента рассказала, что узбекистанцы эвакуировали молодого человека, который ранее не попал на борт со своими соотечественниками из-за температуры.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Узбекистан эвакуировал оставшегося казахстанского студента из Уханя. Об этом Sputnik Казахстан сообщила его мама.

"Моего сына сегодня забрали в Ташкент. Он уже вылетел, сейчас в пути. Забрали его бортом Узбекистана. Где его разместят, у нас нет информации, главное, что он сел в самолет, его забрали, по поводу остального – пока сами сидим в неведении", - рассказала женщина.

Казахстанский студент остался в китайском городе Ухань, так как в момент эвакуации соотечественников у него поднялась температура. Сейчас, со слов мамы, он чувствует себя хорошо, признаков заболевания нет.

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Парень курировал группу казахстанских студентов и помогал им во время вывоза из Уханя. Родители вернувшихся на родину написали обращение на имя президента с просьбой оказать помощь оставшемуся в Ухане студенту.

Напомним, специальный борт с пассажирами из Уханя уже в Ташкенте. Он приземлился, как мы сообщали ранее, в 11.45 по местному времени.

Самолет встретили сотрудники Министерства здравоохранения республики и других ответственных служб. Все 84 пассажира будут отправлены в пункт временного размещения.