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Ирина Винер-Усманова

"Женщины освободились так, что тошнит": Ирина Винер-Усманова дала новое интервью

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200205/13394785/Zhenschiny-osvobodilis-tak-chto-toshnit-Irina-Viner-Usmanova-dala-novoe-intervyu.html

В новом интервью Ирина Винер-Усманова рассказала о предназначении женщин, которое заключается в том, чтобы завести семью и рожать детей.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова дала очередное интервью, которое уже начали бурно обсуждать в соцсетях.

Интервью вышло вчера на сайте GQ.

В частности, знаменитый тренер рассказала о своем отношении к женской свободе.

"Женщины уже освободились так, что тошнит смотреть. Дошло до того, что мужчин теперь судят за то, что они делают комплименты женщинам. Хаос", - рассказала она.

По ее словам, предназначение женщины — в конечном счете завести семью и рожать детей. 

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"А замуж сейчас как выходят? Просто живут вместе, это тоже нормально. Кольца, роспись необязательны. Разве в них дело? Это нужно, чтобы молодые люди поняли, что они одно целое", - продолжает Ирина Александровна.

Ирина Винер-Усманова и Алишер Усманов
© Sputnik / Михаил Климентьев
Ирина Винер-Усманова и Алишер Усманов

Также она рассказала и о браке с Алишером Усмановым, заявив, что встретились с ним уже в сознательном возрасте.

"Мы с ним живем уже 45 или 46 лет", - говорит она.

Также Винер-Усманова призналась, что сама не ходит по магазинам: все наряды и украшения ей дарят. При этом тренер отметила, что важно, чтобы украшения женщине дарил мужчина, даже если у нее самой много денег.

Ирина Винер-Усманова
© Sputnik / Григорий Сысоев
Ирина Винер-Усманова

Напомним, Ирина Винер — супруга Алишера Усманова. Она уроженка Самарканда, трижды была чемпионкой Узбекистана по художественной гимнастике.

С 1992 года Ирина Винер живет в Москве. С 2001-го является главным тренером сборной России по художественной гимнастике.

Теги:
тренер, гимнастика, Россия, Россия, узбекистанка, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, права женщин, женщина, интервью, Ирина Винер-Усманова



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