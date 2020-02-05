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С 2023 года сфера электроэнергии перейдет на рыночные отношения

Jeshu John
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200205/13395352/S-2023-goda-sfera-elektroenergii-pereydet-na-rynochnye-otnosheniya.html

Еще одним этапом реформирования станет разработка Электросетевого кодекса, внедрение которого позволит систематизировать и конкретизировать функции, права и обязанности энергетических компаний и потребителей электроэнергии.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Специалисты Министерства энергетики готовят закон "Об электроэнергетике" в новой редакции. Это одно из направлений реформ, осуществляемых структурой с привлечением лучшего международного опыта, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Разрабатывают документ совместно с Европейским банком реконструкции и развития, экспертами из Великобритании, Грузии, Австрии, Болгарии и Италии.

Обновленный законопроект будет внесен на рассмотрение в Кабмин в конце мая 2020 года.

Также Министерством энергетики совместно с Азиатским банком развития и Всемирным банком разрабатываются модели конкурентного рынка электроэнергии, переход на который предполагается осуществить с 2023-го.

Командой специалистов Проектного офиса при Министерстве энергетики, а также международными экспертами-консультантами проводится изучение перспективных моделей рынка и путей перехода на рыночные отношения. Ожидается, что Концепция модели рынка электроэнергии и перехода на рыночные отношения будет внесена в Кабинет министров к концу марта текущего года.

Еще одним этапом реформирования станет разработка Электросетевого кодекса, внедрение которого позволит систематизировать и конкретизировать функции, права и обязанности энергетических компаний и потребителей электроэнергии. Согласно планам, внесение проекта на рассмотрение правительства ожидается к концу мая текущего года.

Теги:
Всемирный банк, Узбекистан, Законопроект, рынок, электроэнергия, Минэнерго



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