Перемены в армии: новые звания, льготная ипотека и детсады без очереди

Отдельным пунктом в документу указаны изменения и дополнения, касающиеся трудоустройства семей военнослужащих, размещению их детей в детские сады и школы вне очереди.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Фарходжон Шерматов начальник главного управления кадров Минобороны Узбекистана в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

В сентябре прошлого года было принято Постановление, предусматривающее утверждение положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан.

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В новой редакции положения наряду с экстерриториальным принципом укомплектования ВС военослужащими по контракту, введен новый порядок — укомплектование ВС военослужащими по контракту по территориальному принципу. Это означает, что военнослужащие смогут проходить службу там, откуда они призваны.

Кроме этого введены новые виды воинских званий, что также, по мнению Шерматова придает ощутимый стимул для прохождения службы, мотивирует военнослужащих.

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Рассказал представитель Минобороны и о дополнительных льготах, которые касаются, в частности медицинского и материального обеспечения военнослужащих, проходящих действительную военную службу.

Отдельным пунктом в документу указаны изменения и дополнения, касающиеся трудоустройства семей военнослужащих, размещению их детей в детские сады и школы вне очереди.

Как отметил полковник Шерматов, военнослужащие хорошо приняли этот документ, ведь теперь многие возникающие проблемы минимизированы, созданы хорошие условия для прохождения службы, обеспечена прозрачность рассмотрения документов при назначении на должность, присвоении воинского звания.

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Напомним, Узбекистан в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower за год не изменил позиции (№48), сохранив региональное доминирование. Страна опережает соседние республики Казахстан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, соответственно, на шесть, 26, 43, 46 ступеней.

Впечатляющая статистика, по мнению экспертов, - плод системного воплощения планов военного строительства и разумного расходования военного бюджета страны, эффективной помощи союзников.