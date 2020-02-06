В каком случае не будет выплачиваться стипендия студентам - ответ Минюста

Стипендия студентов, которые завершили семестр на "отлично" (набрав 86 баллов и выше), будет увеличена на 20% по сравнению с базовой.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Кабинет министров принял постановление, который предусматривает новый порядок выплаты стипендий студентам вузов, сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно документу, с 1 февраля 2020 года студенты, обучающиеся по государственному гранту, а также на основе контракта с отрывом от производства, обеспечиваются фиксированной стипендией.

Исключением являются лишь студенты выпускного курса, получающие образование на основе государственного гранта в 2019/2020 учебном году.

Кроме того, стипендия студентов, которые завершили семестр на "отлично" (набрав 86 баллов и выше), будет увеличена на 20% по сравнению с базовой.

По окончании семестра студентам, обучающимся на основе государственного гранта, у которых 30 и более процентов предметов оценены удовлетворительно (рейтинговый показатель – менее 71 балла), стипендия в следующем семестре выплачиваться не будет (кроме студентов выпускного курса, обучающихся на основе государственного гранта в 2019/2020 учебном году).