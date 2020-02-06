Не летает: HUMO перестала работать в Узбекистане

С утра владельцы банковских карт HUMO столкнулись с проблемами при оплате, представители платежной системы разъяснили ситуацию.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Сегодня с утра в работе платежной системе HUMO наблюдается сбой.

"Уважаемые пользователи карт HUMO! На данный момент наблюдаются сложности при оплате картами HUMO. Мы работаем над устранением проблем, в скором времени работа систем будет полностью восстановлена," - говорится в сообщении платежной системы HUMO.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что в сентябре 2018 года произошел сбой в работе терминалов UzCard, платежных систем PayMe и Click.

После этого ЦБ Узбекистана заявил, что собирается инициировать изменения в законодательстве, наделяющее регулятор правами по надзору и регулированию деятельности розничных платежных систем.