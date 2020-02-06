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Студенты в аудитории

Под управление Минэнерго переходят сразу несколько учебных заведений

Facebook / Inha University in Tashkent
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200206/13407452/Pod-upravlenie-Minenergo-perekhodyat-srazu-neskolko-uchebnykh-zavedeniy.html

Учебно-методическое руководство профессиональными учебными заведениями осуществляется как и прежде Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Подготовка кадров для энергетической отрасли страны теперь будет осуществляться в четырех профессиональных колледжах, которые передаются Министерству энергетики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьники
© Sputnik / Кирилл Брага
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Указом президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования" было принято совместное постановление Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства энергетики. 

В соответствии с документом, четыре профессиональных колледжа в регионах республики, в частности, Тахиаташский профессиональный колледж энергетики, Промышленно-энергетический колледж Нишанского района, Ширинский профессиональный колледж энергетики и бытовых услуг и Кибрайский энергетический профессиональный колледж переведены в распоряжение АО "Тепловые электрические станции". 

Отныне они именуются как "Тахиаташский колледж энергетики", "Нишанский колледж энергетики", "Ширинский колледж энергетики" и "Кибрайский колледж энергетики". 

Учебно-методическое руководство профессиональными учебными заведениями осуществляется как и прежде Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

Теги:
Указ, управление, колледж, Узбекистан, Министерство высшего и среднего специального образования, Минэнерго



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