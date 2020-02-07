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В Ташкенте инспекторы помирили сестер, которые не общались больше года

Столичные инспекторы помирили сестер, которые не общались больше года

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200207/13410661/V-Tashkente-inspektory-pomirili-sester-kotorye-ne-obschalis-bolshe-goda.html

В ГУВД столицы рассказали трогательную историю примирения двух родных сестер, которые долгое время не разговаривали друг с другом.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Инспекторы по вопросам женщин УКД ОВД Юнусабадского района помирили двух родных сестер, которые, проживая в одном доме, целых полтора года не разговаривали друг с другом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента.

Женщина просит милостыню
© Sputnik / Рухкян
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Проблема в семье Гулмиры и Камолы (имена изменены) была выявлена в ходе одного из подворовых обходов. Женщины перестали общаться после серьезного конфликта, возникшего из-за детей.

Инспекторы провели с сестрами профилактическую беседу, а психологи дали им необходимые советы. В итоге родственницы попросили друг у друга прощения и, наконец, помирились.

Ранее в ГУВД рассказали, как сотрудники правоохранительных органов спасли нескольких женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В частности, одна из них, оказавшись в Ташкенте без каких-либо знакомых, вынуждена была ночевать на остановке общественного транспорта.

Теги:
ГУВД Ташкента, отношения, Ташкент, сестры, родственники



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