Столичные инспекторы помирили сестер, которые не общались больше года

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Инспекторы по вопросам женщин УКД ОВД Юнусабадского района помирили двух родных сестер, которые, проживая в одном доме, целых полтора года не разговаривали друг с другом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента.
Инспекторы провели с сестрами профилактическую беседу, а психологи дали им необходимые советы. В итоге родственницы попросили друг у друга прощения и, наконец, помирились.
Ранее в ГУВД рассказали, как сотрудники правоохранительных органов спасли нескольких женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В частности, одна из них, оказавшись в Ташкенте без каких-либо знакомых, вынуждена была ночевать на остановке общественного транспорта.