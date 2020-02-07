В Ташкенте устанавливают запрещающие знаки для пешеходов

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. В Ташкенте сразу в нескольких местах устанавливают знаки "Движение пешеходов запрещено", информирует ГУВД.
"Установлен запрещающий дорожный знак 3.10 "Движение пешеходов запрещено": рядом с подземным переходом на улице Султония в Мирзо-Улугбекском районе, рядом с подземным переходом на Юнусабадском дехканском рынке, а также в Шайхантахурском районе на пересечении улиц Беруний и Сакчисимон (напротив рынка "Чорсу")", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно постановлению Кабинета министров №370 от 24.12.2015, закрепившему собой Правила дорожного движения, дорожный знак 3.10 "Движение пешеходов запрещено" устанавливают в местах, где движение пешеходов недопустимо по условиям их безопасности.
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ГУВД просит жителей Ташкента проявить внимание к установленным дорожным знакам и строго соблюдать правила дорожного движения.