В Ташкенте устанавливают запрещающие знаки для пешеходов

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Эквивалент этих фальшивых 20 тысяч долларов в национальной валюте составляет свыше 190 миллионов сумов.

Оценивали по таким критериям, как стоимость и арендная ставка жилья, цены на продукты питания и блюда в ресторанах, а также покупательская способность населения.