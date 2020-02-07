СМИ: в Самарканде продезинфицировали автобусы

Санитарная обработка в этом году продлится неделю. Ее будут проводить на автостоянках, а также на всех вокзалах города.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Вслед за Ташкентом в Самарканде продензифицировали автобусы, информируют узбекские СМИ.

"Санитарно-эпидемиологический центр области провел дезинфекцию в автобусах города. В ближайшие дни дезинфекция будет проведена и на автобусных остановках", - говорится в сообщении.

В Ташкенте начали это делать уже 6 февраля. Работы проводят территориальные центры санитарии и эпидемиологии.

Санитарная обработка в этом году продлится неделю. Ее будут проводить на автостоянках, а также на всех вокзалах столицы.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 20 623 человек. Число скончавшихся - 427.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.