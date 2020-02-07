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Автобусы на вокзале города Самарканд

СМИ: в Самарканде продезинфицировали автобусы

© CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Bus station in Samarkand
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (75)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200207/13410982/SM-v-Samarkande-prodezinfitsirovali-avtobusy.html

Санитарная обработка в этом году продлится неделю. Ее будут проводить на автостоянках, а также на всех вокзалах города.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Вслед за Ташкентом в Самарканде продензифицировали автобусы, информируют узбекские СМИ.

"Санитарно-эпидемиологический центр области провел дезинфекцию в автобусах города. В ближайшие дни дезинфекция будет проведена и на автобусных остановках", - говорится в сообщении.

В Ташкенте начали это делать уже 6 февраля. Работы проводят территориальные центры санитарии и эпидемиологии.

Санитарная обработка в этом году продлится неделю. Ее будут проводить на автостоянках, а также на всех вокзалах столицы.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 20 623 человек. Число скончавшихся - 427.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Китайский коронавирус - обновленная информация
© Sputnik /
Китайский коронавирус - обновленная информация
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (75)
Теги:
вирус, коронавирус, автобусы, автобус, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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