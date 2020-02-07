17:34 07 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Министр внутренних дел провел кадровую чистку в ОВД Навоийской области

Министр внутренних дел провел кадровую чистку в ОВД Навоийской области

Пресс-служба МВД
Общество
Получить короткую ссылку
89 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1341/31/13413172.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200207/13413223/Ministr-vnutrennikh-del-provel-kadrovuyu-chistku-v-OVD-Navoiyskoy-oblasti.html

В 2019 году количество преступлений, зафиксированных в Навоийской области, уменьшилось на 10,2%, преступлений в сфере уголовного розыска — на 11,6%, включая случаи убийства, нанесения тяжких телесных повреждений, грабежа, краж и ДТП со смертельным исходом.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов 4 февраля провел расширенное совещание в УВД Навоийской области. В нем приняли участие хоким области Кабул Турсунов и другие руководители, сообщила пресс-служба МВД.

Золотоносный рудник
© Sputnik / Владимир Пирогов
Рабочие шахты НГМК похитили почти 10 кг золотой руды

За безответственный и беспечный подход к работе и невыполнение служебных обязанностей на должном уровне освобождены от занимаемых должностей начальник ОВД Навбахорского района Ш. Исматов, начальник ОВД Тамдынского района Б. Бозоров, заместитель начальника ОВД Кызылтепинского района по вопросам молодежи А. Адизов, замначальника ОВД Хатырчинского района по вопросам молодежи Ш. Исматов, инспекторы профилактики ОВД Хатырчинского района А. Амонтошев и Ш. Облаев, замначальника 11-й колонии по исполнению наказаний З. Сувонов и замначальника 5-й колонии по исполнению наказаний З. Латипов. 

Еще ряд сотрудников привлечен к дисциплинарной ответственности.

На встрече обсуждались вопросы улучшения в области ситуации с правонарушениями и преступлениями, а также активизации усилий по предупреждению преступности и обеспечению общественной безопасности.

Начальник УВД Навоийской области полковник Рустам Турсунов и его первый заместитель Икром Тиллаев прикреплены к Навбахорскому району, где в 2019 году и январе 2020-го выросло число правонарушений, а также Карманинскому району, где сохраняется высокий уровень преступности.

СИЗО
© Sputnik / Алексей Филиппов
МВД Узбекистана заявило о снижении уровня преступности в общественных местах

Под их руководством должна быть создана областная рабочая группа из числа сотрудников ведомств и организаций и приняты меры для улучшения ситуации.

Озвучили и статистику: в 2019 году количество преступлений, зафиксированных в Навоийской области, уменьшилось на 10,2%, преступлений в сфере уголовного розыска — на 11,6%, включая случаи убийства, нанесения тяжких телесных повреждений, грабежа, краж, мошенничества и ДТП со смертельным исходом.

Как мы уже сообщали, Пулат Бобожонов посетил Бухарскую область, где освободил от должностей руководителей органов внутренних дел области.

Теги:
Узбекистан, Навоийская область, увольнение, руководитель, МВД



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Боб Марли
Одна любовь: 75 лет со дня рождения Боба Марли - фотолента
Модернизированный Ту-160М впервые поднялся в воздух
Впервые в воздухе: полет обновленного "Белого лебедя" — видео
Демографические данные на январь 2020 года
Население Узбекистана: рождаемость, миграция и число браков

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться