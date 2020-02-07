Министр внутренних дел провел кадровую чистку в ОВД Навоийской области

В 2019 году количество преступлений, зафиксированных в Навоийской области, уменьшилось на 10,2%, преступлений в сфере уголовного розыска — на 11,6%, включая случаи убийства, нанесения тяжких телесных повреждений, грабежа, краж и ДТП со смертельным исходом.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов 4 февраля провел расширенное совещание в УВД Навоийской области. В нем приняли участие хоким области Кабул Турсунов и другие руководители, сообщила пресс-служба МВД.

За безответственный и беспечный подход к работе и невыполнение служебных обязанностей на должном уровне освобождены от занимаемых должностей начальник ОВД Навбахорского района Ш. Исматов, начальник ОВД Тамдынского района Б. Бозоров, заместитель начальника ОВД Кызылтепинского района по вопросам молодежи А. Адизов, замначальника ОВД Хатырчинского района по вопросам молодежи Ш. Исматов, инспекторы профилактики ОВД Хатырчинского района А. Амонтошев и Ш. Облаев, замначальника 11-й колонии по исполнению наказаний З. Сувонов и замначальника 5-й колонии по исполнению наказаний З. Латипов.

Еще ряд сотрудников привлечен к дисциплинарной ответственности.

На встрече обсуждались вопросы улучшения в области ситуации с правонарушениями и преступлениями, а также активизации усилий по предупреждению преступности и обеспечению общественной безопасности.

Начальник УВД Навоийской области полковник Рустам Турсунов и его первый заместитель Икром Тиллаев прикреплены к Навбахорскому району, где в 2019 году и январе 2020-го выросло число правонарушений, а также Карманинскому району, где сохраняется высокий уровень преступности.

Под их руководством должна быть создана областная рабочая группа из числа сотрудников ведомств и организаций и приняты меры для улучшения ситуации.

Озвучили и статистику: в 2019 году количество преступлений, зафиксированных в Навоийской области, уменьшилось на 10,2%, преступлений в сфере уголовного розыска — на 11,6%, включая случаи убийства, нанесения тяжких телесных повреждений, грабежа, краж, мошенничества и ДТП со смертельным исходом.

Как мы уже сообщали, Пулат Бобожонов посетил Бухарскую область, где освободил от должностей руководителей органов внутренних дел области.