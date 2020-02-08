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Витрина с лекарственными препаратами. Архивное фото

"Дори-Дармон" просит Кабмин продлить льготные условия работы

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200208/13415556/Dori-Darmon-prosit-KabMin-prodlit-lgotnye-usloviya-raboty.html

Предлагается внести изменение в положение о порядке лицензирования фармацевтической деятельности, кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Аптечная сеть "Дори-Дармон" разработала проект постановления Кабмина страны, в котором оговаривается продление бюджетной ссуды с 3 до 5 лет.

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В документе отмечается, что постановлением правительства от 22 октября 2018 года Министерство финансов предоставило компании "Дори-Дармон" 2-процентную бюджетную ссуду в размере 150 млрд сумов сроком на три года. Компания предлагает увеличить срок ссуды до пяти лет с льготным периодом в два года.

Кроме того, предлагается внести изменение в положение о порядке лицензирования фармацевтической деятельности, кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Получение лицензии на изготовление лекарственных средств и изделий медицинского назначения дает право лицензиатам реализовывать изготовленные ими лекарственные средства и изделия медицинского назначения не только в розницу, но и оптом.

Напомним, в декабря 2018 года Центром по управлению госактивами и американской United Investment Healthcare Group было подписано соглашение о передаче в доверительное управление 71% государственной доли "Дори-Дармон" на пять лет с опцией продления еще на такой же срок при достижении параметров бизнес-плана. В февраля 2019 года договор был прекращен.

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"Дори-Дармон" имеет 233 аптек и 1994 филиалов по всему Узбекистану.

Теги:
Узбекистан, Кабинет Министров Узбекистана, Постановление, проект, Кредит, налоговые льготы, аптеки



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