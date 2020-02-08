В Узбекистане отмечают рост стоимости масок из-за распространения коронавируса в мире

В соответствии с нормативными документами, регулирующими ценообразование на лекарства и медицинские изделия в Узбекистане, предельная надбавка при оптовой продаже должна составлять не более 15%, при розничной — не более 20%.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей при антимонопольном комитете Узбекистана в пятницу заявило, что в стране отмечается многократный рост стоимости медицинских масок в аптеках из-за распространения нового типа коронавируса в мире.

"За последние 10−14 дней наблюдается значительное увеличение спроса на медицинские изделия, в первую очередь на медицинские маски, что привело к резкому росту розничных цен на них в среднем в полтора-три раза", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Ведомство изучило ситуацию с ценами на маски в около тысячи аптек по всей стране. В частности, в Ташкенте маски, стоившие ранее в среднем 400 сумов (0,04 доллара), сегодня продаются в аптеках по 1,2 тысячи − 3 тысячи сумов (0,12 - 0,3 доллара).

Агентство обратилось к предпринимателям, работающим в сфере фармацевтики, с просьбой "придерживаться порядка ценообразования для лекарств и изделий медицинского назначения, лицензионных требований и условий".

В соответствии с нормативными документами, регулирующими ценообразование на лекарства и медицинские изделия в Узбекистане, предельная надбавка при оптовой продаже должна составлять не более 15%, при розничной — не более 20%.

"С уверенностью можно сказать, что аптеки работают не ради здоровья народа, а исключительно для бизнеса. Доказательством является тот факт, что с возникновением вспышки коронавируса цены на маски резко выросли", - добавили в ведомстве.