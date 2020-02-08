Студент, предложивший повысить скорость интернета, стал замминистра

Магистрант предложил оснастить аудитории школ и вузов интерактивными досками, чтобы у учеников и студентов была возможность обучаться в онлайн-режиме.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Постановлением правительства назначен новый заместитель министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Минюста.

Им стал Юсуф Абсоатов, магистрант Национального Университета, его кандидатуру на должность замминистра предложил глава государства. Абсоатов будет курировать направление информационных технологий и вопросы молодежи.

На встрече Шавката Мирзиёева в конце января с учеными, молодыми исследователями, представителями производственной сферы и руководителями научно-исследовательских учреждений один из студентов подарил президенту периодическую таблицу химических элементов, а также рассказал о своем проекте — воскресной бесплатной школе по химии, преимущественно для детей из малообеспеченных семей.

Магистрант предложил оснастить аудитории школ и вузов интерактивными досками, чтобы у учеников и студентов была возможность обучаться в онлайн-режиме.

Он также указал на низкую скорость интернета в областях и предложил повысить ее. Шавкат Мирзиёев расспросил молодого человека про учебу, после чего предложил ему занять пост заместителя министра высшего и среднего специального образования по вопросам ИКТ.

Глава государства поручил премьер-министру Абудулле Арипову подготовить постановление о назначении.

Напомним, летом 2017 года президент также назначил 22-летнего студента Алишера Садуллаева заместителем министра народного образования Узбекистана. Сейчас юноша занимает должность председателя Центрального совета Союза молодежи Узбекистана.