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Затопление дорог в Ташкенте

Серые будни: в Узбекистан снова придут дожди

Facebooke / Водители Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200210/13431741/Serye-budni-v-Uzbekistan-snova-pridut-dozhdi.html

На некоторых территориях республики ожидаются даже дождь, переходящий в снег, и слабые морозы.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. После небывалой теплой погоды, которая пришла в Узбекистан на прошлой неделе, в республике ожидаются затяжные дожди и прохлада, информирует Узгидромет.

"13 февраля дожди сохранятся по Ферганской долине и Ташкентской области в ночные и утренние часы, возможен переход в снег. По остальное территории без осадков", - говорится в сообщении.

Температура воздуха будет в пределах 0... +5 ночью, местами слабые морозы до минус 2, +5...+10 днем.

Только лишь к 15 февраля температурный фон останется близким к среднемноголетним значениям для этого времени года: ночью 0...+5, местами до -2, днем +5...+10.

Ждать ли узбекистанцам рекорда: в республику придет слишком теплая погода >>

Напомним, на прошлой неделе температура в Узбекистане не опускалась ниже плюс 2-7 градусов тепла. 

Рост температуры оказался на 8-10 градусов выше среднемноголетних значений начала февраля.

Теги:
холод, дожди, Дождь, дождь, Узбекистан, Узбекистан, погода



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