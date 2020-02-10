В Узбекистане госслужащие жалуются на сверхурочную работу

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Госинпекция по труду Узбекистана проводит проверки госорганов в связи с жалобами их сотрудников на привлечение к работе в выходные дни, сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений республики.
"Государственная инспекция по труду начала мониторинг за соблюдением требований трудового законодательства при привлечении сотрудников на работу вне рабочего времени и в выходные дни", — говорится в публикации.
Соответствующий приказ подписал министр занятости и трудовых отношений страны Нозим Хусанов, рассказали РИА Новости в министерстве.
Для госорганов до конца февраля планируется разработать учебную программу по технологиям организации времени и повышения эффективности его использования (time management), устранению бюрократизации, бумажной волокиты и практики проведения совещаний.
Рабочие собрания в целях повышения их эффективности будут проводиться по графику — не более двух-трех раз в неделю, собрания республиканского уровня — не более двух часов, областного, районного и городского — не более полутора часов.