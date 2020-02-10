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Президент Международной федерации фехтования бизнесмен Алишер Усманов

Щедрый подарок: Алишер Усманов подарил МОК рукопись основателя Олимпийских игр

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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10210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200210/13436490/Schedryy-podarok-Alisher-Usmanov-podaril-MOK-rukopis-osnovatelya-Olimpiyskikh-igr.html

В декабре прошлого года Олимпийский манифест был анонимно куплен на аукционе за 8,8 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Миллиардер Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В декабре прошлого года Олимпийский манифест был куплен на аукционе за 8,8 миллиона долларов. Имя покупателя было неизвестно.

"Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Мы увидели исторический документ, рукописную речь, в которой изложены философские основы олимпийского движения. Более того, мы наблюдали историческое возвращение этого манускрипта в олимпийский дом, место, которому он принадлежит", - сказал президент МОК Томас Бах.

Он отметил щедрость Усманова, которая позволила прикоснуться к истории. Миллиардер, в свою очередь, подчеркнул, что такой значимый для олимпийского движения атрибут не должен находиться у частного лица.

Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр. Особенно интересна фраза — "борьба между народами должна быть только в спорте".

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр. Он также разработал клятву, эмблему Игр и предложил лозунг "Быстрее, выше, сильнее".

В его честь названа специальная награда, которая вручается Международным олимпийским комитетом за проявление благородства во время Олимпийских игр.

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Теги:
МОК, олимпийские игры, подарок, Алишер Усманов



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