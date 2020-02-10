Щедрый подарок: Алишер Усманов подарил МОК рукопись основателя Олимпийских игр

В декабре прошлого года Олимпийский манифест был анонимно куплен на аукционе за 8,8 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Миллиардер Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Pierre de Coubertin’s historic founding text finds its home at The @OlympicMuseum in Lausanne The donor is revealed as Alisher Usmanov, President of the International Fencing Federation @FIE_fencing. pic.twitter.com/lpyxPqGSbU — IOC MEDIA (@iocmedia) February 10, 2020

В декабре прошлого года Олимпийский манифест был куплен на аукционе за 8,8 миллиона долларов. Имя покупателя было неизвестно.

"Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Мы увидели исторический документ, рукописную речь, в которой изложены философские основы олимпийского движения. Более того, мы наблюдали историческое возвращение этого манускрипта в олимпийский дом, место, которому он принадлежит", - сказал президент МОК Томас Бах.

Он отметил щедрость Усманова, которая позволила прикоснуться к истории. Миллиардер, в свою очередь, подчеркнул, что такой значимый для олимпийского движения атрибут не должен находиться у частного лица.

Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр. Особенно интересна фраза — "борьба между народами должна быть только в спорте".

Pierre de Coubertin’s historic founding text finds its home at The @olympicmuseum in Lausanne



👉 https://t.co/hHTvrAXugJ pic.twitter.com/Y2Q9xWEUrK — Olympics (@Olympics) February 10, 2020

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр. Он также разработал клятву, эмблему Игр и предложил лозунг "Быстрее, выше, сильнее".

#IsleworthExchange students meet Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games. pic.twitter.com/01EgIr5oJb — Isleworth & Syon School (@IsleworthSyon) February 5, 2020

В его честь названа специальная награда, которая вручается Международным олимпийским комитетом за проявление благородства во время Олимпийских игр.