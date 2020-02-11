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Донорство крови. Архивное фото

На развитие службы гематологии выделят более 500 млрд сумов и $70 млн

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13440318/Na-razvitie-sluzhby-gematologii-vydelyat-bolee-500-mlrd-sumov-i-70-mln.html

В 2020 году в шесть раз повысится уровень обеспеченности республиканских и региональных медицинских учреждений лекарственными средствами, необходимыми для лечения гематологических заболеваний.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Согласно постановлению главы государства, которое было подписано накануне, утверждена программа мер по развитию служб гематологии и трансфузиологии в Республике Узбекистан.

Благотворительная акция по сдаче крови в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Подари жизнь": в Ташкенте стартовала донорская акция по сдаче крови

В соответствии с ней определено повышение в 7,5 раза уровня обеспеченности реагентами лабораторий медицинских учреждений для диагностики гематологических заболеваний, увеличение в 6 раз в 2020-м и поэтапно – в последующие годы уровня обеспеченности республиканских и региональных медицинских учреждений лекарственными средствами, необходимыми для их лечения.

Кроме того, предусмотрено проведение аутологической трансплантации стволовых клеток у лиц, страдающих миеломной болезнью и лимфомой.

Согласно программе, на развитие службы гематологии предусмотрено выделение 546,5 млрд сумов и 70,7 млн долларов США.

Поручено также утвердить дорожную карту по укреплению кадрового потенциала служб гематологии и трансфузиологии, которая предполагает:

- подготовку начиная с 2020/2021 учебного года и в последующие пять учебных лет кадров в магистратуре и клинической ординатуре по направлению специальности "Гематология и трансфузиология" на основе государственного гранта;

Донор во время процедуры сдачи крови на станции переливания крови
© Sputnik / Константин Чалабов
Донорская акция пройдет в торговом центре в Ташкенте

- организацию прохождения стажировок и повышения квалификации врачей-гематологов и лаборантов региональных медицинских учреждений в ведущих медицинских учреждениях республики с сохранением заработной платы по основному месту работы;

- подготовку кадров по направлению "Гематология" в зарубежных высших образовательных и научных учреждениях на этапах клинической ординатуры (резидентуры), магистратуры и докторантуры.

Теги:
Указ, Узбекистан, гематология, кровь



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