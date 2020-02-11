На развитие службы гематологии выделят более 500 млрд сумов и $70 млн

В 2020 году в шесть раз повысится уровень обеспеченности республиканских и региональных медицинских учреждений лекарственными средствами, необходимыми для лечения гематологических заболеваний.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Согласно постановлению главы государства, которое было подписано накануне, утверждена программа мер по развитию служб гематологии и трансфузиологии в Республике Узбекистан.

В соответствии с ней определено повышение в 7,5 раза уровня обеспеченности реагентами лабораторий медицинских учреждений для диагностики гематологических заболеваний, увеличение в 6 раз в 2020-м и поэтапно – в последующие годы уровня обеспеченности республиканских и региональных медицинских учреждений лекарственными средствами, необходимыми для их лечения.

Кроме того, предусмотрено проведение аутологической трансплантации стволовых клеток у лиц, страдающих миеломной болезнью и лимфомой.

Согласно программе, на развитие службы гематологии предусмотрено выделение 546,5 млрд сумов и 70,7 млн долларов США.

Поручено также утвердить дорожную карту по укреплению кадрового потенциала служб гематологии и трансфузиологии, которая предполагает:

- подготовку начиная с 2020/2021 учебного года и в последующие пять учебных лет кадров в магистратуре и клинической ординатуре по направлению специальности "Гематология и трансфузиология" на основе государственного гранта;

- организацию прохождения стажировок и повышения квалификации врачей-гематологов и лаборантов региональных медицинских учреждений в ведущих медицинских учреждениях республики с сохранением заработной платы по основному месту работы;

- подготовку кадров по направлению "Гематология" в зарубежных высших образовательных и научных учреждениях на этапах клинической ординатуры (резидентуры), магистратуры и докторантуры.