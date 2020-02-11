Минздрав и ВОЗ договорились сотрудничать ближайшие два года

Подписанный документ представляет собой практическую основу для сотрудничества и был разработан путем последовательных консультаций между национальными органами здравоохранения и Секретариатом Европейского регионального бюро ВОЗ.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В эти дни в в Узбекистане с официальным визитом находится директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, приступивший к службе феврале 2020 года, вместе с представителями этой организации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Во время пресс-брифинга, Клюге отметил, что Узбекистан является одной из ведущих стран Центральной Азии в борьбе с неинфекционными заболеваниями. Эта тема занимает важное место в политической повестке дня, и отрадно, что Узбекистан предпринимает новые шаги в этом направлении.

В рамках встречи было подписано двухгодичное соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2020-2021 годы.

Документ представляет собой практическую основу для сотрудничества и был разработан путем последовательных консультаций между национальными органами здравоохранения и Секретариатом Европейского регионального бюро ВОЗ.

В рамках встречи Ханс Клюге за вложенный вклад в развитие в сферу сотрудничества между Республикой Узбекистан и Европейским региональным бюро ВОЗ приказом министра здравоохранения нашей страны А. Шадманова награжден нагрудным знаком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан".

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Также за личный вклад в развитие сотрудничества в медицинском образовании и науке ему было присвоено звание почетного профессора Ташкентской медицинской академии.