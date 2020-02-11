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Компания UzAuto Motors запустила официальный бот для жалоб от населения

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13443562/UzAuto-Motors-zapustil-ofitsialnyy-bot-dlya-zhalob-ot-naseleniya.html

Каждое обращение будет оперативно рассмотрено и в максимально короткие сроки предоставлена официальная информация по запросу.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. UzAuto Motors запустила официальный бот для открытого диалога с населением, сообщили в пресс-службе компании.

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Через данный IT-продукт можно обращаться в компанию напрямую по всем соответствующим вопросам, а также предупреждать о других инцидентах. Каждое обращение будет оперативно рассмотрено и в максимально короткие сроки предоставлена официальная информация по запросу.

"На местах, в том числе в официальных дилерских центрах, иногда, к сожалению, допускаются случаи несоблюдения гражданских прав клиентов, наблюдаются факты снижения качества обслуживания и коррупционных проявлений, другие нарушения", – отмечается в сообщении.

Также компания акцентировала внимание на том, что, помимо этого, не относящиеся к дилерской сети АО UzAuto Motors отдельные частные фирмы вводят население в заблуждение, предлагая приобрести автомобиль в долгосрочной перспективе, без процентов, быстро и легко по мошенническим схемам, не имеющим отношение к системам реализации продукции UzAuto Motors.

Теги:
жалоба, бот, UzAuto Motors, автопром



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