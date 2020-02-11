В Узбекистане разработают законы о внешней разведке и контрразведке

Документы должны содержать определение основных понятий, принципов, задач и правовых основ в деятельности контрразведки и внешней разведки республики, порядок сбора и использования информации в данной сфере.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Проекты законов о внешней разведке и контрразведке могут быть разработаны в Узбекистане к лету 2020 года. Такая мера предусмотрена проектом госпрограммы на 2020 год.

"Разработка проектов законов Республики Узбекистан "О контрразведывательной деятельности", и "О внешней разведке", — говорится в тексте документа, опубликованного для общественного обсуждения.

Проекты законов поручат создать Службе государственной безопасности (СГБ), а также вовлеченным министерствам и ведомствам. Срок — до 1 июля.

Документы должны содержать определение основных понятий, принципов, задач и правовых основ в деятельности контрразведки и внешней разведки Узбекистана, порядок сбора и использования информации в данной сфере.

В апреле 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал закон "О службе государственной безопасности Республики Узбекистан", согласно которому Служба нацбезопасности преобразована в Службу государственной безопасности. Ранее деятельность спецслужбы регулировалась положением, принятым в 1991 году. Глава государства в конце декабря 2017 года заявил, что деятельность спецслужбы должна быть сосредоточена на противодействии внешним угрозам и сохранении независимости страны.