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Военные из Узбекистана во время конкурса Тропа разведчика на АрМи 2018

В Узбекистане разработают законы о внешней разведке и контрразведке

Минобороны РФ
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13443773/V-Uzbekistane-razrabotayut-zakony-o-vneshney-razvedke-i-kontrrazvedke.html

Документы должны содержать определение основных понятий, принципов, задач и правовых основ в деятельности контрразведки и внешней разведки республики, порядок сбора и использования информации в данной сфере.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Проекты законов о внешней разведке и контрразведке могут быть разработаны в Узбекистане к лету 2020 года. Такая мера предусмотрена проектом госпрограммы на 2020 год.

"Разработка проектов законов Республики Узбекистан "О контрразведывательной деятельности", и "О внешней разведке", — говорится в тексте документа, опубликованного для общественного обсуждения.

Разведчик во время прохождения полосы препятствий
© Sputnik / Ростислав Нетисов
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Проекты законов поручат создать Службе государственной безопасности (СГБ), а также вовлеченным министерствам и ведомствам. Срок — до 1 июля.

Документы должны содержать определение основных понятий, принципов, задач и правовых основ в деятельности контрразведки и внешней разведки Узбекистана, порядок сбора и использования информации в данной сфере.

В апреле 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал закон "О службе государственной безопасности Республики Узбекистан", согласно которому Служба нацбезопасности преобразована в Службу государственной безопасности. Ранее деятельность спецслужбы регулировалась положением, принятым в 1991 году. Глава государства в конце декабря 2017 года заявил, что деятельность спецслужбы должна быть сосредоточена на противодействии внешним угрозам и сохранении независимости страны.

Теги:
проект закона, разведчики, разведка, Узбекистан



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