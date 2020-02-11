С 1 апреля могут отменить прописку при покупке недвижимости в Ташкенте

Планируется также отменить ставку госпошлины за нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости в новостройках Ташкента и Ташкентской области для физических лиц, постоянно проживающих в Узбекистане и имеющих постоянную прописку в других регионах страны.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Порядок отмены института прописки предусмотрен проектом государственной программы на 2020 год.

В соответствии с документом, с 1 апреля не будет требоваться наличие постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области для граждан Узбекистана при приобретении недвижимости в этих регионах.

Планируется также отменить ставку госпошлины за нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости в новостройках Ташкента и Ташкентской области для физических лиц, постоянно проживающих в Узбекистане и имеющих постоянную прописку в других регионах страны. На сегодняшний день размер госпошлины составляет 5% от суммы договора.

До апреля Кабинету Министров поручено внести в законодательство изменения и дополнения, предусмотрев в числе прочего:

⁃ последовательное снятие барьеров, связанных с порядком прописки;

⁃ обеспечение цифровизации связанных с пропиской процессов и их осуществлением по принципу "одно окно";

⁃ организацию в регионах обучения по востребованным направлениям высшего образования, в том числе открытие филиалов ведущих высших образовательных учреждений, расположенных в Ташкенте.