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Паспорт гражданина Узбекистана

С 1 апреля могут отменить прописку при покупке недвижимости в Ташкенте

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13443969/S-1-aprelya-mogut-otmenit-propisku-pri-pokupke-nedvizhimosti-v-Tashkente.html

Планируется также отменить ставку госпошлины за нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости в новостройках Ташкента и Ташкентской области для физических лиц, постоянно проживающих в Узбекистане и имеющих постоянную прописку в других регионах страны.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Порядок отмены института прописки предусмотрен проектом государственной программы на 2020 год.

В соответствии с документом, с 1 апреля не будет требоваться наличие постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области для граждан Узбекистана при приобретении недвижимости в этих регионах.

Планируется также отменить ставку госпошлины за нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости в новостройках Ташкента и Ташкентской области для физических лиц, постоянно проживающих в Узбекистане и имеющих постоянную прописку в других регионах страны. На сегодняшний день размер госпошлины составляет 5% от суммы договора.

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Вадим Шекун
В Узбекистане упростили порядок получения прописки

До апреля Кабинету Министров поручено внести в законодательство изменения и дополнения, предусмотрев в числе прочего:

⁃ последовательное снятие барьеров, связанных с порядком прописки;

⁃ обеспечение цифровизации связанных с пропиской процессов и их осуществлением по принципу "одно окно";

⁃ организацию в регионах обучения по востребованным направлениям высшего образования, в том числе открытие филиалов ведущих высших образовательных учреждений, расположенных в Ташкенте.

Теги:
прописка



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