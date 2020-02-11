В Ташкенте открыли центр поиска временной работы для женщин

Центр расположен по адресу: улица Фаргона йули, дом 106. Это не единственное бюро по обеспечению временной разовой работой. Такие центры есть как минимум в 8 районах столицы.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента открылся Центр подённых работников, предназначенный для женщин, ищущих временную работу. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Пресс-служба хокимията Ташкента Центр подённых работников в Яшнабадском районе Ташкента

В центре созданы все необходимые условия: имеется пункт питания по сниженным ценам, система сдачи в аренду инструментов и представлены возможности для культурного отдыха (библиотека, доски для шахмат и шашек и так далее).

Это не единственное бюро по обеспечению временной разовой работой в Ташкенте. Подобные центры действуют как минимум в восьми районах столицы.

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Отметим, что в Яшнабадском районе неподалеку от рынка Куйлюк регулярно собираются женщины в поисках подённой работы, например, предлагающие помощь в сборе урожая или уборке дома.

Однако они находятся в опасном положении: поскольку трудовые отношения скрепляются лишь устными договоренностями, нет никакой гарантии безопасности и того, что после работы им заплатят.