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Дорожная разметка

Японцы разработали специальную краску для дорожной разметки в Узбекистане

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200212/13445940/Yapontsy-razrabotali-spetsialnuyu-krasku-dlya-dorozhnoy-razmetki-v-Uzbekistane.html

Учитывая природно-климатические особенности Узбекистана, хоким обратил внимание на важность разработки красок высокого качества и перспективы производства этих средств в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В администрации Ташкента вчера, 11 февраля, состоялась встреча хокима Джахонгира Артикходжаева с представителями компаний Atomix, Mitsui &Co., Ltd. и Mitsui Bussan Chemicals, сообщает пресс-служба.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, перспективы реализуемого проекта японской компанией по производству передовых видов средств, использующихся для нанесения на поверхности автомобильных дорог. Учитывая природно-климатические особенности Узбекистана, хоким обратил внимание на важность разработки красок высокого качества и перспективы производства этих средств в Ташкенте.

В Ташкенте начали испытывать новую краску для дорожной разметки >>

В свою очередь генеральный менеджер по маркетингу и продажам компании Atomiх Хидеки Ода отметил, что в прошлом году в процессе тестирования японских средств, предназначенных для нанесения дорожной разметки в Ташкенте, они обнаружили тот факт, что необходимо разработать специальные формулы красок исходя из природно-климатических условий Узбекистана.

"Вернувшись в Японию, мы разработали три новые формулы, учитывая особенности вашего региона. И теперь планируем использовать наиболее эффективную из них для получения качественного материала и его долговечности", – заключил специалист.

Напомним, еще в июле 2019 года в Ташкенте начались тестовые испытания новой краски для дорожной разметки. 

Теги:
Япония, Япония, разметка, дороги, дорога, Хокимият Ташкента, Хокимият, хокимият, хоким, хоким, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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