Столичным инспекторам ДПС выдали новую форму — фото

В качестве эксперимента инспекторам ДПС УБДД вручили по два варианта форменной одежды. Горожане и блогеры уже ее оценили.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Ташкенте сотрудникам дорожно-патрульной службы выдали новую форму, пока — в качестве эксперимента. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

Как отметили в ведомстве, новую форменную одежду уже оценили горожане и блогеры. По их мнению, она удобная, теплая, "по качеству не хуже, чем у Нацгвардии", "смотрится солидно".

Пресс-служба МВД Узбекистана Инспекторам ДПС в Ташкенте в качестве эксперимента выдали новую форму

Ранее сообщалось, что в Узбекистане всех инспекторов, отвечающих за безопасность на объектах транспорта, обеспечат планшетами и видеорегистраторами.