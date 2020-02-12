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Инспекторам ДПС в Ташкенте в качестве эксперимента выдали новую форму

Столичным инспекторам ДПС выдали новую форму — фото

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200212/13447907/Stolichnym-inspektoram-DPS-vydali-novuyu-formu--foto.html

В качестве эксперимента инспекторам ДПС УБДД вручили по два варианта форменной одежды. Горожане и блогеры уже ее оценили.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Ташкенте сотрудникам дорожно-патрульной службы выдали новую форму, пока — в качестве эксперимента. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы. 

Как отметили в ведомстве, новую форменную одежду уже оценили горожане и блогеры. По их мнению, она удобная, теплая, "по качеству не хуже, чем у Нацгвардии", "смотрится солидно".

Инспекторам ДПС в Ташкенте в качестве эксперимента выдали новую форму
Пресс-служба МВД Узбекистана
Инспекторам ДПС в Ташкенте в качестве эксперимента выдали новую форму

Ранее сообщалось, что в Узбекистане всех инспекторов, отвечающих за безопасность на объектах транспорта, обеспечат планшетами и видеорегистраторами.

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Теги:
Узбекистан, форма, Одежда, ДПС, ГУВД Ташкента, Ташкент



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