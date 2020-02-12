Медали "75 лет Победы" вручены ветеранам в Ташкенте

Обращаясь к ветеранам, глава российской дипмиссии отметил, что "их подвиг — и тех, кто воевал, и тех, кто трудился в тылу, — предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений".

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев в торжественной обстановке вручил юбилейные медали в честь 75-летия Победы живущим в Ташкенте ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла — гражданам РФ. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в РУз.

Медали были вручены по поручению президента РФ Владимира Путина. Их получили Валентина Павловна Делева, Светлана Петровна Мальцева и Анна Сергеевна Киктева.

Обращаясь к ветеранам, Тюрденев отметил, что "их подвиг — и тех, кто воевал, и тех, кто трудился в тылу, — предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений".

"Ваш подвиг дал нам возможность созидать и смело идти вперед!" — заявил глава российской дипмиссии.

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев вручил юбилейные медали в честь 75-летия Победы живущим в Ташкенте ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла — гражданам РФ Посольство РФ в Узбекистане

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев вручил юбилейные медали в честь 75-летия Победы живущим в Ташкенте ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла — гражданам РФ Посольство РФ в Узбекистане

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев вручил юбилейные медали в честь 75-летия Победы живущим в Ташкенте ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла — гражданам РФ Посольство РФ в Узбекистане

Медали в честь 75-летия Победы Посольство РФ в Узбекистане 1 / 4 Посольство РФ в Узбекистане Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев вручил юбилейные медали в честь 75-летия Победы живущим в Ташкенте ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла — гражданам РФ

Первое награждение медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." провел президент России Владимир Путин 18 января 2020 года во время встречи с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге. Их получили четыре человека.