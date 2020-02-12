Скоростной автомобиль: Toyоta Prado хокимията Наманганской области оштрафовали

Автомобиль превысил скорость до 80 км/час. Теперь хокиму придется заплатить штраф в размере 223 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Служебный автомобиль хокимията Наманганской области был замечен за превышением скорости, а в узбекских социальных сетях распространился снимок штрафа, который пришел на хокимият.

"Водитель автомобиля TOYOTA PRADO с госномером 50 050 ААА, несмотря на знак ограничения скорости 70 км, превысил скорость до 80 км и попал на радар", - говорится в сообщении.

Telegram Toyota Prado хокима Наманганской области оштрафовали

Это произошло 6 февраля в Туракурганском районе. Теперь хокиму придется заплатить штраф в размере 223 тысяч сумов.

В Узбекистане предложили снизить разрешенную скорость на дорогах >>

Напомним, в 2019 году зять президента Узбекистана Отабек Умаров оплатил штраф за превышение скорости на автомобиле Tesla. Он нарушил 78-й пункт Правил дорожного движения (в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 70 км/ч, а в жилых зонах и прилегающих территориях… не более 30 км/ч).