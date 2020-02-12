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Министр транспорта Эляр Ганиев

Сотрудничество с зарубежными компаниями возможно только по тендеру - Ганиев

Международный пресс-клуб
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200212/13450325/Sotrudnichestvo-s-zarubezhnymi-kompaniyami-vozmozhno-tolko-po-tenderu---Ganiev.html

О заключении договоров напрямую не идет даже речи, подчеркнули на пресс-конференции. В министерстве планируют привлечь на авиарынок Узбекистана иностранных перевозчиков с условием их обязательной регистрации в качестве резидентов Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. На пресс-конференции, посвященной I Международному авиационному форуму Uzbekistan Airports, Aviation&Logistics Forum (UAALF-2020), министр транспорта Эляр Ганиев подчеркнул, что сотрудничество в сфере авиаперевозок будет осуществляться на основе тендера. Об этом он заявил в ответ на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.

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"Сотрудничество с зарубежными управляющими компаниями по аэропортам - однозначно могу сказать, что этот процесс будет осуществляться только на тендерной основе. Тот, кто предоставит наиболее привлекательные условия, тот и пройдет тендер", - подчеркнул Ганиев.

По его словам, о заключении договоров напрямую не идет даже речи. В министерстве планируют привлечь на авиарынок Узбекистана иностранных перевозчиков с условием их обязательной регистрации в качестве резидентов Узбекистана.

"С четырьмя компаниями сейчас переговоры ведутся; как раз одна из целей предстоящего авиационного форума - проведение переговоров с потенциальными перевозчиками для привлечения на рынок Узбекистана", - отметил чиновник.

Теги:
транспорт, Эляр Ганиев, Авиакомпания Uzbekistan Airways, авиакомпания, авиаперелет, сотрудничество, тендер



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