Сотрудничество с зарубежными компаниями возможно только по тендеру - Ганиев

О заключении договоров напрямую не идет даже речи, подчеркнули на пресс-конференции. В министерстве планируют привлечь на авиарынок Узбекистана иностранных перевозчиков с условием их обязательной регистрации в качестве резидентов Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. На пресс-конференции, посвященной I Международному авиационному форуму Uzbekistan Airports, Aviation&Logistics Forum (UAALF-2020), министр транспорта Эляр Ганиев подчеркнул, что сотрудничество в сфере авиаперевозок будет осуществляться на основе тендера. Об этом он заявил в ответ на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.

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"Сотрудничество с зарубежными управляющими компаниями по аэропортам - однозначно могу сказать, что этот процесс будет осуществляться только на тендерной основе. Тот, кто предоставит наиболее привлекательные условия, тот и пройдет тендер", - подчеркнул Ганиев.

По его словам, о заключении договоров напрямую не идет даже речи. В министерстве планируют привлечь на авиарынок Узбекистана иностранных перевозчиков с условием их обязательной регистрации в качестве резидентов Узбекистана.

"С четырьмя компаниями сейчас переговоры ведутся; как раз одна из целей предстоящего авиационного форума - проведение переговоров с потенциальными перевозчиками для привлечения на рынок Узбекистана", - отметил чиновник.