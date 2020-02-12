В Ташкенте построят самый крупный в ЦА парк для банджи-джампинга

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Ташкенте будет построен самый крупный в Центральной Азии аттракцион по прыжкам с высоты (банджи-джампинг).
Об этом говорится в постановлении президента "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан".
Продумать детали реализации проекта поручено хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву и главе Государственного комитета по развитию туризма Абдулазизу Аккулову.
Аттракцион планируют построить до октября 2020 года, однако где именно он будет расположен, пока неизвестно.
Что такое банджи-джампинг?
Банджи-джампинг – экстремальный аттракцион, который предполагает прыжок вниз с большой высоты, будучи привязанными к длинному резиновому канату.
В России одна из самых популярных площадок для подобных прыжков расположена в Сочи.