В Ташкенте построят самый крупный в ЦА парк для банджи-джампинга

Аттракцион планируют построить до октября 2020 года. Ожидается, что он поможет привлечь туристов-любителей острых ощущений.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Ташкенте будет построен самый крупный в Центральной Азии аттракцион по прыжкам с высоты (банджи-джампинг).

Об этом говорится в постановлении президента "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан".

Продумать детали реализации проекта поручено хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву и главе Государственного комитета по развитию туризма Абдулазизу Аккулову.

Аттракцион планируют построить до октября 2020 года, однако где именно он будет расположен, пока неизвестно.

Что такое банджи-джампинг?

Банджи-джампинг – экстремальный аттракцион, который предполагает прыжок вниз с большой высоты, будучи привязанными к длинному резиновому канату.

В России одна из самых популярных площадок для подобных прыжков расположена в Сочи.