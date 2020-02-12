В Узбекистане появятся коллекторы

Подчеркивается, что им будет разрешено взыскивать долги только у юридических лиц. Законопроект, закрепляющий данную инициативу, будет разработан до 1 августа.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Узбекистане появится институт частных исполнителей. Это следует из проекта Госпрограммы-2020, разработанного в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Законопроект поручено разработать Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции и Верховному суду до 1 августа.

Отмечается, что такие бюро будут взимать долги лишь с компаний. Заниматься взиманием каких-либо задолженностей с физических лиц коллекторам будет запрещено.

В 2008 году в Узбекистане активно обсуждалась разработка законопроекта "О коллекторской деятельности". Его цель была — законодательно закрепить работу агентств и компаний, занимающихся сбором задолженностей по различным кредитам, за поставленные товары и услуги, включая коммунальные платежи.

Проект закона обсуждали в парламенте, однако документ так и не был принят.