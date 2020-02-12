Узбекистан и Россию свяжет еще один автобусный маршрут

Автобусы будут ходить через день. Общее расстояние, которое предстоит проехать пассажирам, составляет 4436 километров.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министерство транспорта открыло новый регулярный пассажирский рейс по маршруту Самарканд — Ташкент — Санкт-Петербург, сообщили в ведомстве.

Первый рейс будет выполнен 25 февраля. Автобус отправится в 9.00 с Самаркандского автовокзала и в 15.00 с Ташкентского автовокзала.

Конечная остановка — центральный автовокзал Санкт-Петербурга.

Цены на билеты по этому маршруту составят 840 000 сумов из Самарканда и 800 000 сумов из Ташкента.

Автобусы будут ходить через день.

Рейс выполняется ООО "Узавтотранс Сервис" и российским предприятием "ТТК ГЛОБУС".