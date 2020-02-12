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Узбекистан и Россию свяжет еще один автобусный маршрут

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200212/13457100/Uzbekistan-i-Rossiyu-svyazhet-esche-odin-avtobusnyy-marshrut.html

Автобусы будут ходить через день. Общее расстояние, которое предстоит проехать пассажирам, составляет 4436 километров.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министерство транспорта открыло новый регулярный пассажирский рейс по маршруту Самарканд — Ташкент — Санкт-Петербург, сообщили в ведомстве.

Регулярное автобусное сообщение будет запущено по маршруту Ташкент-Омск
Пресс-служба Минтранса
Регулярное автобусное сообщение запустят из Ташкента в Омск с 15 февраля

Первый рейс будет выполнен 25 февраля. Автобус отправится в 9.00 с Самаркандского автовокзала и в 15.00 с Ташкентского автовокзала. 

Конечная остановка — центральный автовокзал Санкт-Петербурга.

Цены на билеты по этому маршруту составят 840 000 сумов из Самарканда и 800 000 сумов из Ташкента.

Автобусы будут ходить через день.

Рейс выполняется ООО "Узавтотранс Сервис" и российским предприятием "ТТК ГЛОБУС".

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Теги:
Санкт-Петербург, Ташкент, Самарканд, Россия, Узбекистан, рейс, маршрут, автобус



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